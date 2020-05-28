مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1441/10/5 هـ الموافق 2020/05/28 م واس

الأربعاء 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م

05:55ت م

0197



www.spa.gov.sa/2092208 الأربعاء 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م05:55ت م0197

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.