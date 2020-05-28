السعودية اليوم / الكويت تؤكد على ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة



الكويت 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أكدت دولة الكويت يوم الأربعاء على ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتعزيز الامتثال للقانون الدولي وتدابير المساءلة ذات الصلة.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي المكتوبة بمناسبة المناقشة المفتوحة المرئية لمجلس الأمن حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".

وقال العتيبي "إن الاجتماع يعقد في ظل ظروف غير مسبوقة حيث تواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المعركة ضد تفشي وباء فيروس

وأضاف أن هذا الفيروس يهدد أيضا أمن وسلامة المدنيين الذين يواجهون بالفعل تحديات وتهديدات لأمنهم وسلامتهم نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة ما يزيد من أهمية أجندة حماية المدنيين أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح الدبلوماسي الكويتي ترحيب بلاده ودعمها المتواصل لدعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريس إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي في ضوء انتشار هذا الوباء وتحث مجلس الأمن بصفته الهيئة الوحيدة للأمم المتحدة المكلفة بصون السلم والأمن الدوليين على دعم هذه الدعوة.

وحث منصور العتيبي مجلس الأمن على مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لضمان الامتثال للقانون الدولي ووضع تدابير المساءلة اللازمة لتعزيز الحماية الفعالة للسكان المتضررين من النزاعات لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا.

ودعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى حث أطراف النزاعات المسلحة على ضمان إيصال المساعدات والسلع الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا وادانة العنف المستمر ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية بما في ذلك عمليات القتل والاعتداء والاحتجاز التعسفي بالإضافة إلى السرقة والاستخدام العسكري لأماكن العمل الإنساني.

// انتهى //

04:53ت م

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الكويت 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأكدت دولة الكويت يوم الأربعاء على ضرورة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتعزيز الامتثال للقانون الدولي وتدابير المساءلة ذات الصلة.جاء ذلك خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي المكتوبة بمناسبة المناقشة المفتوحة المرئية لمجلس الأمن حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".وقال العتيبي "إن الاجتماع يعقد في ظل ظروف غير مسبوقة حيث تواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المعركة ضد تفشي وباء فيروس كورونا وانتشاره في جميع أنحاء العالم وعلاوة على أنه يشكل تهديدا خطيرا لصحتنا الجماعية".وأضاف أن هذا الفيروس يهدد أيضا أمن وسلامة المدنيين الذين يواجهون بالفعل تحديات وتهديدات لأمنهم وسلامتهم نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة ما يزيد من أهمية أجندة حماية المدنيين أكثر من أي وقت مضى.وأوضح الدبلوماسي الكويتي ترحيب بلاده ودعمها المتواصل لدعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريس إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي في ضوء انتشار هذا الوباء وتحث مجلس الأمن بصفته الهيئة الوحيدة للأمم المتحدة المكلفة بصون السلم والأمن الدوليين على دعم هذه الدعوة.وحث منصور العتيبي مجلس الأمن على مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لضمان الامتثال للقانون الدولي ووضع تدابير المساءلة اللازمة لتعزيز الحماية الفعالة للسكان المتضررين من النزاعات لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا.ودعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى حث أطراف النزاعات المسلحة على ضمان إيصال المساعدات والسلع الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا وادانة العنف المستمر ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية بما في ذلك عمليات القتل والاعتداء والاحتجاز التعسفي بالإضافة إلى السرقة والاستخدام العسكري لأماكن العمل الإنساني.// انتهى //04:53ت م0196

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