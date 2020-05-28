

سيئول 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها سجلت 79 إصابة إضافية بفيروس

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه ارتفع إلى 11344 حالة.

وظلت حصيلة الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية مستقرة عند 269 حالة.

// انتهى //

04:33ت م

0195



سيئول 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها سجلت 79 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تسجيل أي وفيات.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه ارتفع إلى 11344 حالة.وظلت حصيلة الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية مستقرة عند 269 حالة.// انتهى //04:33ت م0195

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 79 إصابة إضافية بفيروس كورونا ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.