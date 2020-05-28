السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لوكسمبورغ إلى 4001 حالة



بروكسل 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورغ، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية لتستقر الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة عند 110 حالات.

وأشارت إلى وجود 45 مريضا يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم أربع حالات في أقسام العناية المركزة.

// انتهى //

04:28ت م

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بروكسل 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورغ، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 4001 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة.وقالت الوزارة في بيان إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية لتستقر الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة عند 110 حالات.وأشارت إلى وجود 45 مريضا يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم أربع حالات في أقسام العناية المركزة.// انتهى //04:28ت م0194

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