السعودية اليوم / ارتفاع وفيات كورونا في البرازيل إلى 25598 حالة



برازيليا 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس

وذكرت الوزارة أن البرازيل سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 20599 إصابة إضافية ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166647 شخصا.

وأشارت إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.

// انتهى //

04:20ت م

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برازيليا 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 25598 حالة.وذكرت الوزارة أن البرازيل سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 20599 إصابة إضافية ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166647 شخصا.وأشارت إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.// انتهى //04:20ت م0192

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