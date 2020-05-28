السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة آثار الأمطار



ظهران الجنوب 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

واصلت الفرق الميدانية التابعة لبلدية سراة عبيدة اليوم أعمالها الميدانية المتزامنة مع هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة، ضمن خطتها المعدة لمعالجة آثار هذه الأمطار، وذلك من خلال فتح الطرق المتضررة جراء سقوط الأحجار أو تجمعات المياه وإصلاح أعطال الإنارة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس واليوم .

وأوضحت البلدية أن فرق الطوارئ العاملة على مدار الساعة، باشرت بمتابعة المستجدات في هذا الشأن، لاتخاذ اللازم حيال انقطاع الطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلّفات السيول في جميع أنحاء المحافظة، مؤكدة أن البلدية عملت على الإعداد المسبق لخطة الطوارئ استعدادا لموسم الأمطار.

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04:15ت م

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