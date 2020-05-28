شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق: 6 نصائح مهمة لرحلة آمنة بالسيارة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت القوات الخاصة لأمن الطرق 6 نصائح مهمة عبر تويتر، لرحلة آمنة يلزم إتباعها قبل السفر بالسيارة، والتي تتمثل في : التأكد من صلاحية الزيت، قياس ضغط هواء الإطارات، إختيار الوقت المناسب للرحلة، التأكد من صلاحية الإضاءة الأمامية والخلفية، الكشف عن حالة البطارية، وأخذ قسط كافي من الراحة قبل الرحلة.

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