شكرا لمتابعة خبر عن ‏بدء تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ‏بدء السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصرًا.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول - فيما عدا الأحياء المعزولة صحياً - مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم التجول؛ فضلًا عن فتح أنشطة محلات الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناه في القرارات السابقة واستمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ فيما يجب لبس الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي.