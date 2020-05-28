شكرا لمتابعة خبر عن بلدية سراة عبيدة تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة آثار الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهران الجنوب (صدى):

واصلت الفرق الميدانية التابعة لبلدية سراة عبيدة اليوم أعمالها الميدانية المتزامنة مع هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة، ضمن خطتها المعدة لمعالجة آثار هذه الأمطار، وذلك من خلال فتح الطرق المتضررة جراء سقوط الأحجار أو تجمعات المياه وإصلاح أعطال الإنارة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس واليوم .

وأوضحت البلدية أن فرق الطوارئ العاملة على مدار الساعة، باشرت بمتابعة المستجدات في هذا الشأن، لاتخاذ اللازم حيال انقطاع الطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلّفات السيول في جميع أنحاء المحافظة، مؤكدة أن البلدية عملت على الإعداد المسبق لخطة الطوارئ استعدادا لموسم الأمطار.