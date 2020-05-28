شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": استمرار تعليق العمرة والمراجعة دورية وفق مسار الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الحج والعمرة استمرار تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية، بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، وستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة.

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