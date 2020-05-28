"السديس": الهجمات الحوثية خلال عيد الفطر إمعان في الجريمة والإرهاب 

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أدان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الهجمات التي قامت بها ميليشيات الحوثي خلال أيام عيد الفطر المبارك.
واستنكر السديس هذا الاختراق بقوله: إن من لم يعظم الحرمين الشريفين في وقت سابق ، لن يعظم هذه الأيام المباركة ، التي من الله بها على عباده.
مؤكدا أن توجيه الطائرات المسيرة تجاه الأمنيين والمدنيين، إمعان في الجريمة والإرهاب والتمرد على القوانين والأعراف الدولية، واستمرار في خرق الهدنات وعدم الاحترام لها.
كما شدد على أن هذه التصرفات لا تنم إلا عن ضعف وعجز، وتأكيد على عدم شرعيتهم واحترامهم للمؤسسات المدنية والمناطق الآمنة، وعدم التزامهم بالمواثيق التي تقرها وتكفلها المنظمات العالمية والإنسانية.
وأشاد السديس في حديثه برجال أمننا البواسل وبراعتهم في التصدي لهاته العمليات الرعناء الغاشمة، وأن هذا ديدن القطاعات العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية كافة.
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