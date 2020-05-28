السعودية | إحباط تهريب أكثر من 1.7 مليون حبة كبتاغون 

شكرا لقرائتكم إحباط تهريب أكثر من 1.7 مليون حبة كبتاغون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أحبطت الجمارك السعودية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى المملكة.
وأوضحت الجمارك أنها أحبطت تهريب أكثر من 1.7 مليون حبة كبتاغون مخدرة، كما ألقي القبض على 5 أشخاص تورطوا في استقبالها.
وأفادت بأن جزءا من المخدرات ضُبط في الميناء الجاف بالرياض، وبقية الكمية ضُبطت في عمليتين منفصلتين بمنفذ الحديثة.
وفي جميع المحاولات عمد المهربون إلى محاولة إخفاء المخدرات داخل شاحنات النقل بطريقة فنية.
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