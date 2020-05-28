، الأمير لـ "الخليج 365": مفاوضات الهلال مع عبد الفتاح عسيري باطلة ،

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حذر الخبير القانوني أحمد الأمير من فتح باب المفاوضات مع لاعب الأهلي "الدولي" عبدالفتاح عسيري، من أجل الظفر بتوقيعه والرحيل عن الأهلي، خصوصًا أن اللاعب ما زال في الفترة المحمية، ولم يدخل بعد الفترة الحرة التي تخول وكيله أو اللاعب للتفاوض.
وفي تصريح للأمير خص به "الخليج 365" قال: "ما زال عقد عسيري ساري المفعول مع ناديه الأهلي وبالتالي لا يحق للهلال أو النصر مفاوضة وكيل اللاعب أو اللاعب دون مخاطبة النادي الأهلي، الذي يملك عقده، ويحق للأهلي شكوى من يفاوض اللاعب وعقده ما زال ساريًا مع النادي".
يُذكر أن ناديي العاصمة الهلال والنصر في سباق قوي للظفر بخدمات عسيري في حال عدم تجديد الأهلي معه.
الأمير لـ "الخليج 365": مفاوضات الهلال مع عبد الفتاح عسيري باطلةأحمد سرور الخليج 365 2020-05-28
حذر الخبير القانوني أحمد الأمير من فتح باب المفاوضات مع لاعب الأهلي "الدولي" عبدالفتاح عسيري، من أجل الظفر بتوقيعه والرحيل عن الأهلي، خصوصًا أن اللاعب ما زال في الفترة المحمية، ولم يدخل بعد الفترة الحرة التي تخول وكيله أو اللاعب للتفاوض.
وفي تصريح للأمير خص به "الخليج 365" قال: "ما زال عقد عسيري ساري المفعول مع ناديه الأهلي وبالتالي لا يحق للهلال أو النصر مفاوضة وكيل اللاعب أو اللاعب دون مخاطبة النادي الأهلي، الذي يملك عقده، ويحق للأهلي شكوى من يفاوض اللاعب وعقده ما زال ساريًا مع النادي".
يُذكر أن ناديي العاصمة الهلال والنصر في سباق قوي للظفر بخدمات عسيري في حال عدم تجديد الأهلي معه.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:40 AM
قال إن الأهلي يحق له شكوى من يفاوض اللاعب
حذر الخبير القانوني أحمد الأمير من فتح باب المفاوضات مع لاعب الأهلي "الدولي" عبدالفتاح عسيري، من أجل الظفر بتوقيعه والرحيل عن الأهلي، خصوصًا أن اللاعب ما زال في الفترة المحمية، ولم يدخل بعد الفترة الحرة التي تخول وكيله أو اللاعب للتفاوض.
وفي تصريح للأمير خص به "الخليج 365" قال: "ما زال عقد عسيري ساري المفعول مع ناديه الأهلي وبالتالي لا يحق للهلال أو النصر مفاوضة وكيل اللاعب أو اللاعب دون مخاطبة النادي الأهلي، الذي يملك عقده، ويحق للأهلي شكوى من يفاوض اللاعب وعقده ما زال ساريًا مع النادي".
يُذكر أن ناديي العاصمة الهلال والنصر في سباق قوي للظفر بخدمات عسيري في حال عدم تجديد الأهلي معه.
، الأمير لـ "الخليج 365": مفاوضات الهلال مع عبد الفتاح عسيري باطلة ،
المصدر : الخليج 365
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