محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. "قنا عسير" تكتسي بالبياض والشلالات تتدفق بعد تساقط البرد والأمطار

محمد طيران

الخليج 365

2020-05-28

شهد مركز قنا غرب منطقة عسير ظهر أمس أمطارًا غزيرة امتدت قرابة الثلاث ساعات تحولت معها الجبال إلى شلالات والميادين والساحات إلى رقعة بيضاء بعد تساقط البرد بشكل كبير في الوقت الذي جرت فيه الأودية والشعاب بالسيول.

وتفصيلاً، استقبل السكان جود السماء بالحمد والثناء ورصدوا تلك المناظر الخلابة والساحرة عبر عدسات هواتفهم.

وقام المواطن محمد جابر آل مبشر من قرية "الرهوة " إحدى قرى المركز بمساعدة زوجته وأبنائه في كتابة اسم "قنا" بالبرد في عمل جماعي ابتهاجًا بما جادت به السماء ونبأ عودة الحياة إلى طبيعتها السابقة قبل انتشار فيروس كورونا المستجد بدءًا من اليوم.