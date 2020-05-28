- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. "قنا عسير" تكتسي بالبياض والشلالات تتدفق بعد تساقط البرد والأمطارمحمد طيران الخليج 365 2020-05-28
شهد مركز قنا غرب منطقة عسير ظهر أمس أمطارًا غزيرة امتدت قرابة الثلاث ساعات تحولت معها الجبال إلى شلالات والميادين والساحات إلى رقعة بيضاء بعد تساقط البرد بشكل كبير في الوقت الذي جرت فيه الأودية والشعاب بالسيول.
وتفصيلاً، استقبل السكان جود السماء بالحمد والثناء ورصدوا تلك المناظر الخلابة والساحرة عبر عدسات هواتفهم.
وقام المواطن محمد جابر آل مبشر من قرية "الرهوة " إحدى قرى المركز بمساعدة زوجته وأبنائه في كتابة اسم "قنا" بالبرد في عمل جماعي ابتهاجًا بما جادت به السماء ونبأ عودة الحياة إلى طبيعتها السابقة قبل انتشار فيروس كورونا المستجد بدءًا من اليوم.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:14 AM
الأهالي عبّروا عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة ورصدوا الأجواء بعدسات هواتفهم
شهد مركز قنا غرب منطقة عسير ظهر أمس أمطارًا غزيرة امتدت قرابة الثلاث ساعات تحولت معها الجبال إلى شلالات والميادين والساحات إلى رقعة بيضاء بعد تساقط البرد بشكل كبير في الوقت الذي جرت فيه الأودية والشعاب بالسيول.
وتفصيلاً، استقبل السكان جود السماء بالحمد والثناء ورصدوا تلك المناظر الخلابة والساحرة عبر عدسات هواتفهم.
وقام المواطن محمد جابر آل مبشر من قرية "الرهوة " إحدى قرى المركز بمساعدة زوجته وأبنائه في كتابة اسم "قنا" بالبرد في عمل جماعي ابتهاجًا بما جادت به السماء ونبأ عودة الحياة إلى طبيعتها السابقة قبل انتشار فيروس كورونا المستجد بدءًا من اليوم.
، شاهد.. "قنا عسير" تكتسي بالبياض والشلالات تتدفق بعد تساقط البرد والأمطار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "قنا عسير" تكتسي بالبياض والشلالات تتدفق بعد تساقط البرد والأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.