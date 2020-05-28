شكرا لمتابعة خبر عن «خالد النمر» يوضح حقيقة تسبب توجيه المكيف على الرأس للجلطات الدماغية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الخميس، حقيقة تسبب توجيه المكيف على الرأس أثناء النوم للجلطات الدماغية والأورام.

وأوضح الدكتور خالد النمر، أن هذا الأمر ليس لها أي أساس من الصحة، فيما أجاب على سؤال يقول: " إذا أصيب أحد بإنسداد في أحد الشرايين بسببٍ ما! هل الرياضة المستمرة مثل المشي والجري والركض والألعاب السويدية تعالج المشكلة؟ ".

وأجاب خالد النمر، قائلًا: " تعالج المشكلة... لا؛ فيما تخفف تأثيرها... نعم، وذلك يخص الرياضة الهوائية. وأخيرا الرياضة في هؤلاء المرضى يكون تحت توجيه الطبيب " .