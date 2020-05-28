شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تتخذ إجراءات لحماية 128 ألف حساب لها على مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن 7 تعليمات أمنية لضمان حماية أكثر من 128 ألف حساب لها على مواقع التواصل الاجتماعي وفقاَ لدليل حوكمة وتنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لها والذي اعتمده وزير التعليم.

ويشمل ذلك، الإبلاغ عن الحسابات المشابهة التي تحاول انتحال صفة الحسابات الرسمية لوزارة التعليم وقياداتها والمتحدثين الرسميين لها، وكذلك مراجعة الإعدادات وأذونات الدخول الخاصة بالحسابات الرسمية ومتابعتها بشكل مستمر، وعدم فتح أي روابط تصل للحساب الرسمي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تفعيل المصادقة الثنائية واختيار كلمة مرور معقدة، وإبلاغ إدارة أمن المعلومات عن أي روابط أو عمليات يتم الاشتباه بها أو ملاحظتها في شبكات التواصل الاجتماعي وذلك لفحصها والتعامل معها وفقا للإجراءات المتبعة، واستخدام الحساب وفقاً للصورة الرسمية فقط مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية وسياسات السرية والخصوصية.

وتتضمن حسابات وزارة التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، حسابات الوزارة الرسمية وقياداتها ومتحدثيها الرسميين والمدارس ومكاتب التعليم وأندية الحي والملحقيات الثقافية والمدارس السعودية في الخارج وحسابات وكالة الابتعاث وذلك في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر، إنستجرام، سناب شات، فيس بوك" .