شكرا لمتابعة خبر عن أبحاث علمية: المجتمعات الإسلامية تقل فيها مرض "التراخوما" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قالت الدكتورة وفاء الرحيلي، استاذ مشارك في التاريخ الإسلامي بجامعة جدة، إن الأبحاث العلمية أثبتت أن المجتمعات الإسلامية تقل فيها مرض العين المسمى "التراخوما".

وأوضحت، خلال مشاركتها في منتدى الدارة حول الطب الوقائي في الحضارة الإسلامية، أن المرض عبارة عن التهاب يصيب قرنية العين وقد يصيب الإنسان بالعمى، مشيرة إلى أن الوضوء والاغتسال المنتظم ساعد كثيرًا في الوقاية من انتشار هذا المرض.

وأكدت أن أشكال الوقاية من الأمراض والأوبئة والأمراض في الحضارة الإسلامية تعددت حيث شملت التعقيم والتثقيف الصحي والنظافة الشخصية.