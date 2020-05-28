شكرا لمتابعة خبر عن أبحاث علمية: المجتمعات الإسلامية تقل فيها مرض "التراخوما" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):قالت الدكتورة وفاء الرحيلي، استاذ مشارك في التاريخ الإسلامي بجامعة جدة، إن الأبحاث العلمية أثبتت أن المجتمعات الإسلامية تقل فيها مرض العين المسمى "التراخوما".
وأوضحت، خلال مشاركتها في منتدى الدارة حول الطب الوقائي في الحضارة الإسلامية، أن المرض عبارة عن التهاب يصيب قرنية العين وقد يصيب الإنسان بالعمى، مشيرة إلى أن الوضوء والاغتسال المنتظم ساعد كثيرًا في الوقاية من انتشار هذا المرض.
وأكدت أن أشكال الوقاية من الأمراض والأوبئة والأمراض في الحضارة الإسلامية تعددت حيث شملت التعقيم والتثقيف الصحي والنظافة الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبحاث علمية: المجتمعات الإسلامية تقل فيها مرض "التراخوما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.