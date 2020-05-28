شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في المولات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التجارة المولات التجارية بفرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في كل مرة مع التباعد الاجتماعي.

كما وجهت مراكز التسوق بتخصيص مكان لغسل اليدين أو لوضع المعقم، وفرض التباعد الجسدي بحد أدنى مترين بين الأشخاص.

كما شددت، في عدة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بضرورة تطهير المرافق وجميع الأسطح التي يكثر لمسها من الموظفين والعملاء.

الجدير بالذكر أن تلك التوجيهات تأتي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.