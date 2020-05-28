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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة نادرة لأحد الأبطال الذين شاركوا في مسيرة توحيد المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهرت صورة تاريخية نادرة، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، الملقب بـ (خيال الرجليه) .
وأوضح حساب "تاريخ آل سعود"، أنه جد فرع آل تركي من آل سعود وهو أحد الأبطال الذين كانوا مع الملك عبدالعزيز "رحمه الله " عندما استرد الرياض عام 1319هـ/1902م وأحد الأبطال الذين شاركوا في مسيرة توحيد السعودية.
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