شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. رحلة الكاتب بيتر كرو إلى مدائن صالح عام 1964 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سردت دارة الملك عبدالعزيز موجز مختصر عن رحلة الكاتب بيتر كرو إلى مدائن صالح التابعة لمحافظة العُلا في عام 1964م.

وذكرت، في مقطع فيديو، أن الكاتب انطلق في رحلة توثيقية إلى منطقة العلا، وتكونت القافلة من 9 سيارات و28 شخصًا.

وأضافت أن الرحلة استمرت لمدة 6 أيام، حيث بدأت من جدة، ثم إلى رابغ وبدر وخبير وصولا إلى العلا ومنها لمدائن صالح.