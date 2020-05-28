شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان تؤكد إلزام أصحاب الأعمال بإصدار لائحة لتنظيم العمل داخل المنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن النظام ألزم أصحاب الأعمال بإصدار لائحة لتنظيم العمل داخل المنشآت، وفق النموذج المعد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتسم بالوضوح والشفافية، وتحمي مختلف الأطراف، على أن توضع في مكان واضح داخل المنشأة.

ووفقًا للمادة 12 من نظام العمل فيجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالمًا بما له وما عليه، وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.