شكرا لمتابعة خبر عن 13 مطارًا جاهزًا لاستئناف الرحلات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستأنف الهيئة العامة للطيران المدني، الرحلات الجوية الداخلية في المملكة بدءًا من الاثنين المقبل، إذ أكدت على جاهزية 13 مطارًا لانطلاق الرحلات.

والمطارات هي: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك.

كما تضمنت المطارات الآتي: مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، مطار الملك سعود بالباحة، مطار نجران، مطار الجوف، مطار عرعر.