شكرا لمتابعة خبر عن نصائح لا تتجاهلها عند ارتداء الكمامة القماشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت وزارة الصحة عدة نصائح عند ارتداء الكمامات القماشية، مشددة على ضرورة ارتدائها عند الخروج من المنزل.
ونصحت بشد الكمامة من الأذن قدر الإمكان، وأن يبقي الفرد فمه وأنفه محفوظ قدر الإمكان.
وشددت على ضرورة غسلها جيدًا فور العودة للبيت في حال تبللها، ويفضل أن تكون الكمامة متعددة الطبقات.
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