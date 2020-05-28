شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.5 مليون حبة كبتاجون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن إحباط محاولات تهريب 1,749,654 حبة كبتاجون، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط عدد 5 مستقبلين.

وأكدت أنه تم العثور على بعضها مخبأة داخل جسوري حديدية بشكل طولي في أرضية تيدر الشاحنة، والعثور على أخرى مخبأة بطريقة فنية داخل أنابيب بلاستيكية تستخدم لحماية الأسلاك الكهربائية في أجزاء توصيلات الكهرباء للشاحنة.

كما تم إحباط محاولة أخرى لتهريب مواد ممنوعة حيث تم العثور عليها مخبأة بطريقة فنية في سطح مقطورة الشاحنة بطول 8م وبعمق 2سم.