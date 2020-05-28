شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تمنع تجربة العطور أو تقديم عينات أثناء التسوق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التجارة، عن منع تقديم عينات للتذوق أو التجربة ومنع تجربة العطور ومستحضرات التجميل.
كما شجّعت الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، منبهة بضرورة " قياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر " .
وأهابت بوضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير انتظار العملاء لضمان وجود مسافة بينهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء فتح المولات والمتاجر ورفع منع التجول تدريجيًا.
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