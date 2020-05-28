شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: منخفض جوي في بحر العرب سيتطور خلال الـ72 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تراقب الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب، حيث تشير آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية إلى تكون (منخفض جوي) في بحر العرب عند خط عرض 14.6 درجة شمالا وخط طول 55.3 درجة شرقا وبسرعة رباح تقدر (20-15) عقدة -(37-28) كم /ساعة.
وتشير التوقعات إلى احتمال تطور الحالة خلال الـ 72 ساعة القادمة داخل بحر العرب وتأثيرها بهطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.
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