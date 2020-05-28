شكرا لمتابعة خبر عن الأمن السيبراني يحذر من ثغرات في منتجات Apple والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من وجود ثغرات في منتجات Apple، ومنها منتجات( 7 Windows وما بعد- وWindows 10 وما بعد- و macOS Mojave، و macOS High Sierra، وmacOS Catalina).

وأكد المركز أن هذه الثغرات تمكن المهاجم عن بعد من تنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، وهجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS))، والكشف والإفصاح عن معلومات الذاكرة المعالجة، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، مضيفًا أن Apple أصدرت توضيحًا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي : أضغط هنا