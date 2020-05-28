شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: رطوبة وسحب رعدية ممطرة غدا على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، تشكيل عدة حالات مدارية نتيجة لإرتفاع درجة حرارة المسطحات المائية في بحر العرب، الأمر الذى يؤدي إلى حدوث عملية التبخر، حيث تتحول جزيئات المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية مما يؤدي الى تشكل السحب الرعدية الممطرة.

وأضاف، في عدة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن عدد من نماذج الطقس أوضحت تشكل منطقة ضغط جوي منخفض جنوب غرب بحر العرب بالقرب من جزيرة سقطرى، مع احتمال تطور الحالة إلى منخفض مداري خلال 72 ساعة قادمة,

كما توقع أن يشهد غداً الخميس تحرك السحب الرعدية الممطرة، وستكون الأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، خاصة المناطق الحدودية والساحلية بين سلطنة عمان واليمن مع فرصة لتشكل السيول في الأودية.

وأكد أن الحالة الممطرة سيكون لها تأثير غير مباشر على المملكة، وذلك بدفع كميات جيدة من الرطوبة التي هي أساس تشكل السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من نجران وجازان وعسير.