شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة العامة للنقل تعلن استقبال طلبات إصدار تصاريح التنقل عبر منصة "أجير" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للنقل عن استقبال طلبات إصدار تصاريح التنقل من جميع مناطق المملكة لموظفي المنشآت العاملة في نشاط نقل البضائع براً بشكل إلكتروني. أعلنت الهيئة العامة للنقل عن استقبال طلبات إصدار تصاريح التنقل من جميع مناطق المملكة لموظفي المنشآت العاملة في نشاط نقل البضائع براً بشكل إلكتروني. وأوضحت أن التقديم يتم عبر منصة أجير الإلكترونية على الرابط التالي : أضغط هنا

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