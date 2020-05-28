متحدث التجارة يحدد 4 إجراءات احترازية عند التسوق (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجّه المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، بأربعة إجراءات احترازية بالتزامن مع فتح أبواب المراكز التجارية " المولات " ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وحتى الساعة 3 ظهراً. وجّه المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، بأربعة إجراءات احترازية بالتزامن مع فتح أبواب المراكز التجارية " المولات " ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وحتى الساعة 3 ظهراً. وتتضمن الإجراءات الآتي: الحرص على ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، تعقيم اليد قبل وبعد استخدام عربات التسوق، التسوق بمفردك أو بصحبة شخص واحد ويُمنع اصطحاب الأطفال، التباعد.

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