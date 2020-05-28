شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه بهطول أمطار على الباحة وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات في منطقتي الباحة وجازان. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات في منطقتي الباحة وجازان. وشمل التنبيه (الباحة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد - قلوة أبو عريش - أحد المسارحة - الحرث - الدائر - الدرب - الريث - الطوال - العارضة - بيش - جازان - صامطة - صبيا - فرسان - فيفا - هروب ). وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط رياح سطحية وتدني في مدى الرؤية حتى الساعة الواحدة صباحًا.

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