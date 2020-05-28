شكرا لمتابعة خبر عن منع المصافحة وعدم السماح لمن تزيد حرارته عن 38 من الدخول إلى مقرات العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل، كالآتي.

قبل دخول مقر العمل:

• التقييم الذاتي للمخاطر الصحية عبر برنامج موعد والمقدم من وزارة الصحة.

• يقتصر دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة او من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقا، وكذلك حث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الالكتروني الجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية.

• في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 10 متر مربع)، كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.

• منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول المباني والأدوار للتوصيل والاكتفاء بالتوصيل خارج المبنى. كذلك على الجهات الحكومية استخدام النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية قدر الإمكان.

في مقر العمل:

• تمنع تجمعات المعايدة والفعاليات.

• تمنع المصافحة.

• إعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف الى مترين). واستخدام الفواصل حیثما أمكن ذلك.

• قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح لأي شخص تزيد درجة حرارته عن (38 درجة مئوية) بالدخول.

• تطبيق سياسة "ساعات العمل المرنة" على جميع الموظفين.

• استخدام الملصقات الأرضية لبيان المسافة الأمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج.

• الاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الإمكان، وفي حال الحاجة للاجتماعات الحضورية، يجب التقييد بالتباعد بين الاشخاص (متر ونصف الى مترين).

• تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدا وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح وعلى مرأى من الجميع (مرة يوميا على الأقل).

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• تقليل الطاقة الاستيعابية لمساحات العمل وإعادة تنظيمها وفقا لذلك المسافة بين كل موظف والآخر متر ونصف الى مترين).

• منع الانتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب دون تطهير.

• استخدام الأكواب الورقية او الشخصية للمشروبات.

• استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم ان أمكن.

الأماكن العامة:

• نفاذ التباعد الجسدي من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل.

• تقفل صالات الاكل الجماعي والاستراحة وحاضنات الأطفال في المرافق الحكومية.

• الصلاة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة مع مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين.

• تخصيص غرفة عزل في المبنى.

• تطهير الأماكن العامة بعد كل استخدام.

• إبلاغ السلطات المعنية في حال كانت درجة حرارة أحد الموظفين أعلى من 38 درجة مئوية وإحالة الموظف إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية (وفقا لتعليمات السلطات المعنية).

التوعية وتنفيذ الأنظمة:

• تشجيع الموظفين على استخدام السلالم وتقليل استخدام المصاعد، حيثما أمكن ذلك.

• وضع لافتات واضحة عند المداخل والأماكن العامة توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين، وتشمل نقاط ومناطق الوقوف.

• تعيين مدير بروتوكول للتاكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (مثل: مدير من إدارة الصحة والسلامة والبيئة).

• توكيل فريق للعمل على متابعة تنفيذ البروتوكولات الوقائي.