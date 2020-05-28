شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: ضرر التدخين أكبر من فائدة الرياضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين،من خطورة التدخين حتى على الذين يمارسون التمارين الرياضية

وأكد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن خطر التدخين أكبر بكثير من فائدة الرياضة، نافيًا صحة ما يدعيه البعض بأن ممارسة الرياضة تحرق النيكوتين.

ودعا من يصدق تلك الأفكار الخاطئة إلى مراجعة غرف العناية المركزة، والتى يتواجد فيها أشخاص مصابون بجلطات القلب وكانوا مدخنين ويمارسون في نفس الوقت الرياضة.