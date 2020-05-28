شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: ضرر التدخين أكبر من فائدة الرياضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين،من خطورة التدخين حتى على الذين يمارسون التمارين الرياضية.
وأكد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن خطر التدخين أكبر بكثير من فائدة الرياضة، نافيًا صحة ما يدعيه البعض بأن ممارسة الرياضة تحرق النيكوتين.
ودعا من يصدق تلك الأفكار الخاطئة إلى مراجعة غرف العناية المركزة، والتى يتواجد فيها أشخاص مصابون بجلطات القلب وكانوا مدخنين ويمارسون في نفس الوقت الرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النمر: ضرر التدخين أكبر من فائدة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.