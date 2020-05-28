بث مباشر.. تردد قناة أي تي في ATV جودة عالية قيامة عثمان حلقة 23 كاملة مترجم

من المقرر أن تبث، اليوم الأربعاء قناة أي تي في ATV التركية، مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان الحلقة 23 الثالثة والعشرون في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جهورية مصر العربية والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث لاقي المسلسل شعبية واسعة في الوطن العربي.

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وتمكنت قناة أي تي في ATV التركية الحصول على أعلى نسبة مشاهدات في الوطن العربي، بعد ان اكتسحت الدراما التركية شاشات التلفاز في جميع انحاء العالم، حيث نالت القناة إعجاب عشاق المسلسلات التركية لما ما تقدمهة من محتوي عالي وجودة واضحة.

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وأنطلق بث قناة أي تي في ATV التركية في عام 1993، حيث تعتبر من القنوات الرئيسية في تركيا التي تقدم العديد من المسلسلات التركية الدرامية، مع البرامج الإخبارية والترفيهية على مدار الساعة، وتعد واحدة من أبرز القنوات التركية التي تتابعها وتشاهدها داخل تركيا، وهي لغة تركية، وتعمل القناة على نشر عدد كبير من المسلسلات التركية المميزة جمهور ومتابعي القناة في تركيا.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الاربعاء 27 مايو 2020، التدد الجديد للقناة بعد أن اعلنت إدارة القناة تحديث البث الجديد للقناة، بعد ان حازت على درجة عالية من المشاهدة لتقديمها مسلسل قيامة عثمان وبثه اكثر من 5 سنوات متتالية دون انقطاع.

وتبث القناة حلقات مدبلجة من سلسلة قيامة عثمان العربية وعدد من اللغات الأخرى بعد ساعة من البث على القناة التركية مركبة، بحيث يتمكن جمهور ومتابعي المسلسل من لغات أخرى من متابعة التفاصيل من المسلسل التركي الضخم، وهو استمرار لسلسلة Artegrel القيامة.

الجدير بالذكر ان مسلسل عثمان مسلسل درامي تاريخي تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، حيث يعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم،والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.