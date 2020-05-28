نفي أهل الجنوب إلى بلاد البلقان

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‏???? | بعد الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها على يد قبائل عسير.. كيف انتقمت الدولة العثمانية البائدة من أبناء المنطقة؟ ولماذا أرسلت قوة عسكرية قوامها 19 آلاف جندي إلى سواحلها؟ وما هي الظروف والمأساة المؤلمة التي تعرضت لها قوافل المنفيين في عرض البحر؟ تفاصيل أوفى في حلقة اليوم ???????? 🎥 | بعد الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها على يد قبائل عسير.. كيف انتقمت الدولة العثمانية البائدة من أبناء المنطقة؟ ولماذا أرسلت قوة عسكرية قوامها 19 آلاف جندي إلى سواحلها؟ وما هي الظروف والمأساة المؤلمة التي تعرضت لها قوافل المنفيين في عرض البحر؟



تفاصيل أوفى في حلقة اليوم 👇🏻 pic.twitter.com/yvqUKWkF2S — العصملي (@alosmlly) May 27, 2020





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