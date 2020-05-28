‎وزارة الداخلية : اعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ‎#فيروس_كورونا في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات والصناعات

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه وبناء على الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لمراجعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها حالياً وتحديثها بشكل مستمر، بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم ، صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، والصناعات التي اعدتها اللجنة المشكلة بعضوية كل من (وزارة الطاقة، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية) ، وذلك وفق الصيغة التالية :

الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة

المحلات التجارية الصغيرة

العميل

تحديد عدد العملاء في المتجر عميل واحد لكل 10 م2 من المساحة الداخلية للمتجر.

تنبيه جميع العملاء بلبس الكمامات القماشية.

تخصيص مناطق منفصلة بوضوح للطلبات المسبقة واستلام المشتريات.

الالتزام باحترازات التسليم (مثل تفادي استخدام النقد ما أمكن وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين موظف التوصيل و المستلم).

وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة بينهم (مثل: المداخل، والمخارج، وقسم الخضروات).

إلزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول قبل وبعد استخدام عربات التسوق.

السماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند الدخول إلى المتجر وعدم السماح -بدخول المجموعات/العائلات أكثر من شخصين

السماح فقط لمن هم خارج الفئة الأكثر عرضة لخطر العدوى بدخول المتجر (حسب تعريف وزارة الصحة).

قياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر.

الموظف (الجهات الخارجية)

عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب تعريف وزارة الصحة) بالحضور للعمل.

متابعة أحدث لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بشأن الموظفين المعرضين لخطر الإصابة (وفقًا لتعريف وزارة الصحة).

توفير المرونة في أوقات تبديل الورديات لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء عملية تسجيل وصولهم والمغادرة من العمل.

إلزام جميع الموظفين الذي يعملون في الوظائف غير التشغيلية/الموظفين في المكاتب الإدارية بالعمل من المنزل (مثل: قسم المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات).

الالتزام ببروتوكولات قطاع النقل لجميع الأعمال فيما يخص نقل الموظفين (مثل النقل الجماعي في حافلات الموظفين) حيثما ينطبق ذلك.

إلغاء/تأجيل كافة الفعاليات المتعلقة بحضور الموظفين بأنفسهم، واستبدالها بفعاليات افتراضية حيثما أمكن.

وضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة داخل المتجر (مثل مكاتب خدمة العملاء).

قياس حرارة الموظفين بشكل يومي وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم عن ٣٨ درجة مئوية بالعمل في المتجر.

يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات القماشية في جميع الأوقات أثناء العمل مع تطهير اليدين بين كل عميل و اخر (مثل بعد ملامسة أغراض العملاء ( بضائع _ بطاقات دفع).

توفير مطهر اليدين عند كل نقطة بيع بحيث يمكن استخدامه من قبل الموظف والعميل.

المواد

تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين، ما لم يؤد ذلك إلى تلف البضاعة (مثل الكتب وغيرها) (يمكن إجراء ذلك أثناء فحص الجودة) .

تنظيف وتطهير المبردات وحاويات النقل المستخدمة في توصيل المواد.

تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها (مثل تغليف الأطعمة/الخضار أثناء نقلها).

تقليل لمس الموظفين للمواد بالأيدي طوال رحلة تخزين المواد (المواد الواردة إلى المتجر، والمواد الصادرة منه وترتيب المواد في المتجر).

التأكد من تطهير و تنظيف السلع والبضائع المسترجعة و المستبدلة.

منع تجربة المواد داخل المتجر (مثل تجربة عينات المواد الغذئية وتجربة الملابس).

المتجر/المستودع

منع تقديم عينات للتذوق او التجربة، ومنع تجربة العطور ومستحضرات التجميل، لجميع الأسواق والمحلات التجارية.

تخصيص مكان لغسل اليدين أو لوضع معقم اليدين الكحولي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل.

فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في كل مرة.

تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد بحيث لا يزيد عن 30% من الحمولة التصميمية للمصعد، مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في السن ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد بمقدار متر وعدم مواجهة الركاب لبعضهم بعضًا.

تتكون ساعات استقبال العملاء في المحلات التجارية وفقا لساعات التجول المعلنة، ويسمح لهذه المحلات بالعمل في أوقات حظر التجول من خلال التوصيل عن طريق تطبيقات التوصيل، ونقل الطرود والبضائع، او عن طريق الاسطول الخاص بها.

لايسمح بالعروض الخاصة والترويجية في هذه المرحلة.

فرض التباعد الجسدي بحد أدنى مترين بين العملاء/الموظفين في المناطق المزدحمة في المتجر في جميع الأوقات (مثل: المدخل، ومنطقة الخضروات، والمخارج..).

تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (أي خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقة المصرفية والجوال).

استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة ٦ درجات بين الأفراد).

إغلاق جميع مناطق الجلوس المشتركة (مثل غرف الاستراحة وغرف التدخين وأماكن الترفيه والألعاب والمعارض والكراسي في الممرات).

إغلاق أماكن قياس الملابس.

منع خدمة صف السيارات.

تطهير المرافق وجميع الاسطح التي يكثر لمسها من الموظفين/العملاء (مثل آلات عد النقود، وسير محاسبة البضائع، الرفوف، ودورات المياه) (عند كل فترة تعاقب الموظفين في استخدامها).

تطهير العربات وسلال التسوق (إن وجدت).

تعطيل جميع الشاشات التي تعمل باللمس الخاصة بالمستهلك (مثل الشاشات التفاعلية في المول أو المركز التجاري).

يقتصر على 50% من الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات كحد أدنى في المحلات الكبيرة و السوبرماركت مع ضمان عدم وجود مواقف متجاورة (مثلا: باستخدام طلاء الأرضيات و أقماع المرور).

التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا (مثل مشاركة أقلام الحبر المستخدمة لتعبئة أوراق العمل، والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها).

قياس درجة حرارة الموظفين وإحالة أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية إلى القطاع الصحي المتعاقد معه من قبل صاحب العمل لإكمال اللازم.

ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق ودورات المياه المشتركة بالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكلٍ متكرر للتطهير بعد كل استخدام.

التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار.

استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة 6 درجات بين الأفراد).

التتبع والإبلاغ

تجهيز غرفة عزل لاستخدامها في حالة وجود اشتباه إن أمكن.

قياس درجة حرارة الموظفين و وإبلاغ الجهات المعنية عن أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية وعزل الموظف حتى إحالته إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية (وفقًا لتعليمات الجهات المعنية).

في حالة وجود إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد لموظف أو عميل زار المتجر، يجب إبلاغ الجهات المعنية و والالتزام بالتوجيهات الصادرة منها.

التوعية وتنفيذ الأنظمة:

التأكد من توعية المرتادين بارتداء الكمامة القماشية سواء من خلال أفراد الامن او الموظفين.

توعية العملاء والموظفين بالالتزام بتعليمات السلامة المحدثة (مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتطهير الأسطح).

إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن فيروس كورونا الجديد لجميع الموظفين لضمان توعيتهم بالبروتوكولات وتنفيذها بينهم وعند تفاعلهم مع العملاء،

إجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول (تُحدد الوتيرة بناءً على نوع متجر التجزئة وحجمه والإقبال عليه).

تخصيص قناة لاستقبال آراء وردود الفعل من العملاء والموظفين للإبلاغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة، مثل: البريد الإلكتروني أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم هاتف.

وضع لافتات واضحة عند المداخل والنقاط الهامة في المتجر والمستودعات توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين والعملاء.

تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة بدعمه برجال أمن في المداخل والمخارج وداخل المتجر للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (إن وجد قسم أمن وسلامة).

توضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة.

الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة

المولات والمراكز التجارية

العميل

تحديد عدد العملاء في المتجر عميل واحد لكل 10 م2 من المساحة الداخلية للمركز.

تخصيص مناطق منفصلة بوضوح للطلبات المسبقة واستلام المشتريات.

الالتزام باحترازات التسليم (مثل عدم تفادي استخدام النقد ما أمكن و تطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين موظف التوصيل والمستلم).

وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة بينهم (مثل: المداخل، والمخارج، والمصاعد ودورات المياه).

السماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند الدخول إلى المركز، وعدم السماح بدخول المجموعات/العائلات أكثر من شخصين.

السماح فقط لمن هم خارج الفئة الأكثر عرضة لخطر العدوى بدخول المتجر (حسب تعريف وزارة الصحة).

تنبيه جميع العملاء بلبس الكمامات القماشية.

قياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر.

إلزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول قبل وبعد استخدام عربات التسوق.

الموظف (الجهات الخارجية)

عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب تعريف وزارة الصحة) بالحضور للعمل.

متابعة أحدث لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بشأن الموظفين المعرضين لخطر الإصابة (وفقًا لتعريف وزارة الصحة).

توفير المرونة في أوقات تبديل الورديات لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء عملية تسجيل وصولهم والمغادرة من العمل.

إلزام جميع الموظفين الذي يعملون في الوظائف غير التشغيلية/الموظفين في المكاتب الإدارية بالعمل من المنزل (مثل: قسم المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات).

الالتزام ببروتوكولات قطاع النقل لجميع الأعمال فيما يخص نقل الموظفين (مثل النقل الجماعي في حافلات الموظفين) حيثما ينطبق ذلك.

إلغاء/تأجيل كافة الفعاليات المتعلقة بحضور الموظفين بأنفسهم، واستبدالها بفعاليات افتراضية حيثما أمكن.

وضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة داخل المتجر (مثل مكاتب خدمة العملاء).

قياس حرارة الموظفين بشكل يومي وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم عن [38 درجة مئوية] بالعمل في المتجر.

يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات القماشية في جميع الأوقات أثناء العمل مع تطهير اليدين بين كل عميل واخر (مثل بعد ملامسة أغراض العملاء ( بضائع – بطاقات دفع).

المواد

تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين، ما لم يؤد ذلك إلى تلف البضاعة (مثل الكتب وغيرها) (يمكن إجراء ذلك أثناء فحص الجودة).

تقليل لمس الموظفين للمواد بالأيدي طوال رحلة تخزين المواد (المواد الواردة إلى المتجر، والمواد الصادرة منه وترتيب المواد في المركز).

منع تجربة المواد داخل المتجر(مثل تجربة عينات المواد الغذائية وتجربة الملابس).

تنظيف وتطهير المبردات وحاويات النقل المستخدمة في توصيل المواد.

تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها (مثل تغليف الأطعمة/الخضار أثناء نقلها).

التأكد من تطهير و تنظيف السلع والبضائع المسترجعة و المستبدلة.

المتجر/المستودع

تخصيص مكان لغسل اليدين أو لوضع معقم اليدين الكحولي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل.

فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في كل مرة.

تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد بحيث لا يزيد عن 30% من الحمولة التصميمية للمصعد، مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في السن ووضع ملصقات أرضية لضمان عدم مواجهة الركاب لبعضهم بعضًا.

تكون ساعات استقبال العملاء في المركز وفقا لساعات التجول المعلنة.

لا يسمح بالعروض الخاصة و الترويجية في هذه المرحلة.

فرض التباعد الجسدي بحد أدنى مترين بين العملاء/الموظفين في المناطق المزدحمة في المتجر في جميع الأوقات (مثل: المدخل، ومنطقة الخضروات، والمخارج، …).

تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (أي خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقة المصرفية والجوال).

استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة 6 درجات بين الأفراد).

إغلاق جميع مناطق الجلوس المشتركة (مثل غرف الاستراحة وغرف التدخين وأماكن الترفيه والألعاب والمعارض والكراسي في الممرات).

إغلاق مناطق الجلوس في المطاعم واقتصارها على الطلبات الخارجية فقط.

إغلاق أماكن قياس الملابس.

منع خدمة إيقاف السيارات.

تطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون/العملاء (مثل آلات عد النقود، والرفوف، ودورات المياه).

تطهير العربات وسلال التسوق (إن وجدت).

ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق ودورات المياه المشتركة بالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكلٍ متكرر للتطهير بعد كل استخدام.

تعطيل جميع الشاشات التي تعمل باللمس الخاصة بالمستهلك (مثل الشاشات التفاعلية في المول أو المركز التجاري).

التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا (مثل مشاركة أقلام الحبر المستخدمة لتعبئة أوراق العمل، والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها).

التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار.

يقتصر على 50% من الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات كحد أدنى في المحلات الكبيرة و السوبرماركت مع ضمان عدم وجود مواقف متجاورة مثلا باستخدام طلاء الأرضيات و أقماع المرور.

التتبع والإبلاغ

تجهيز غرفة عزل لاستخدامها في حالة وجود اشتباه إن أمكن.

قياس درجة حرارة الموظفين وإحالة أي شخص حرارته أعلى من (38) درجة مئوية إلى القطاع الصحي المتعاقد معه من قبل صاحب العمل لإكمال اللازم.

في حالة وجود إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد لموظف أو عميل زار المتجر، يجب إبلاغ الجهات المعنية و الالتزام بالتوجيهات الصادرة منها.

التوعية وتنفيذ الأنظمة

التأكد من توعية المرتادين بارتداء الكمامة القماشية سواء من خلال أفراد الامن او الموظفين.

توعية العملاء والموظفين بالالتزام بتعليمات السلامة المحدثة (مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتطهير الأسطح).

إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن فيروس كورونا الجديد لجميع الموظفين لضمان توعيتهم بالبروتوكولات وتنفيذها بينهم وعند تفاعلهم مع العملاء.

إجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول (تُحدد الوتيرة بناءً على نوع متجر التجزئة وحجمه والإقبال عليه).

تخصيص قناة لاستقبال آراء وردود الفعل من العملاء والموظفين للإبلاغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة، مثل: البريد الإلكتروني أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم هاتف.

تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة بدعمه برجال أمن في المداخل والمخارج وداخل المركز للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (إن وجد قسم أمن وسلامة).

توضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة.

وضع لافتات واضحة عند المداخل والنقاط الهامة في المتجر والمستودعات توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين والعملاء، بما في ذلك نقاط ومناطق الوقوف.

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توعية العملاء بضرورة عدم البقاء لأكثر من ساعتين في المركز.

الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة

أسواق النفع العام

العميل

تحديد عدد العملاء في المتجر عميل واحد لكل 10 م2 من المساحة الداخلية للمتجر.

تنبيه جميع العملاء بلبس الكمامات القماشية.

تخصيص مناطق منفصلة بوضوح للطلبات المسبقة واستلام المشتريات.

الالتزام باحترازات التسليم (مثل تفادي استخدام النقد ما أمكن وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين موظف التوصيل و المستلم).

وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة بينهم (مثل: المداخل، والمخارج، وقسم الخضروات).

إلزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول قبل وبعد استخدام عربات التسوق.

السماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند الدخول إلى المتجر وعدم السماح ـ بدخول المجموعات/ العائلات أكثر من شخصين.

السماح فقط لمن هم خارج الفئة الأكثر عرضة لخطر العدوى بدخول المتجر (حسب تعريف وزارة الصحة).

قياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر.

الموظف (الجهات الخارجية)

الاستعانة برئيس الفرق للتنظيم والمراقبة.

عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب تعريف وزارة الصحة) بالحضور للعمل.

متابعة أحدث لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بشأن الموظفين المعرضين لخطر الإصابة (وفقًا لتعريف وزارة الصحة).

توفير المرونة في أوقات تبديل الورديات لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء عملية تسجيل وصولهم والمغادرة من العمل.

إلزام جميع الموظفين الذي يعملون في الوظائف غير التشغيلية/الموظفين في المكاتب الإدارية بالعمل من المنزل (مثل: قسم المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات).

الالتزام ببروتوكولات قطاع النقل لجميع الأعمال فيما يخص نقل الموظفين (مثل النقل الجماعي في حافلات الموظفين) حيثما ينطبق ذلك.

إلغاء/تأجيل كافة الفعاليات المتعلقة بحضور الموظفين بأنفسهم، واستبدالها بفعاليات افتراضية حيثما أمكن.

وضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة داخل المتجر (مثل مكاتب خدمة العملاء).

قياس حرارة الموظفين بشكل يومي وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بالعمل في المتجر.

يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات القماشية في جميع الأوقات أثناء العمل مع تطهير اليدين بين كل عميل و اخر (مثل بعد ملامسة أغراض العملاء (بضائع – بطاقات دفع).

المواد

تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين، ما لم يؤد ذلك إلى تلف البضاعة (مثل الكتب وغيرها) (يمكن إجراء ذلك أثناء فحص الجودة).

تنظيف وتطهير المبردات وحاويات النقل المستخدمة في توصيل المواد.

تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها (مثل تغليف الأطعمة/الخضار أثناء نقلها).

تقليل لمس الموظفين للمواد بالأيدي طوال رحلة تخزين المواد (المواد الواردة إلى المتجر، والمواد الصادرة منه وترتيب المواد في المتجر).

التأكد من تطهير و تنظيف السلع و البضائع المسترجعة و المستبدلة.

منع تجربة المواد داخل المتجر.

المتجر/المستودع

تخصيص مكان لغسل اليدين أو لوضع معقم اليدين الكحولي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل.

فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في كل مرة.

تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد بحيث لا يزيد عن 30% من الحمولة التصميمية للمصعد، مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في السن ووضع ملصقات أرضية لضمان عدم مواجهة الركاب لبعضهم بعضًا.

تكون ساعات استقبال العملاء في المركز وفقا لساعات التجول المعلنة.

لا يسمح بالعروض الخاصة و الترويجية في هذه المرحلة.

فرض التباعد الجسدي بحد أدنى مترين بين العملاء/الموظفين في المناطق المزدحمة في المتجر في جميع الأوقات (مثل: المدخل، ومنطقة الخضروات، والمخارج، …).

تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (أي خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقة المصرفية والجوال).

استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة 6 درجات بين الأفراد).

إغلاق جميع مناطق الجلوس المشتركة (مثل غرف الاستراحة وغرف التدخين وأماكن الترفيه والألعاب والمعارض والكراسي في الممرات).

إغلاق مناطق الجلوس في المطاعم واقتصارها على الطلبات الخارجية فقط.

إنشاء أسواق ماشية مؤقتة، موزعة على انحاء المدينة.

توزيع حراجات الجملة للخضار والفواكه إلى عدة مواقع أو فترات أو إنشاء أسواق مؤقتة.

إغلاق أماكن قياس الملابس.

منع خدمة إيقاف السيارات.

تطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون/العملاء (مثل آلات عد النقود والرفوف ودورات المياه).

تطهير العربات وسلال التسوق (إن وجدت).

ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق ودورات المياه المشتركة بالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكلٍ متكرر للتطهير بعد كل استخدام.

تعطيل جميع الشاشات التي تعمل باللمس الخاصة بالمستهلك (مثل الشاشات التفاعلية في المول أو المركز التجاري).

التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا (مثل مشاركة أقلام الحبر المستخدمة لتعبئة أوراق العمل، والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها).

التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار.

يقتصر على 50% من الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات كحد أدنى في المحلات الكبيرة و السوبرماركت مع ضمان عدم وجود مواقف متجاورة مثلا باستخدام طلاء الأرضيات و أقماع المرور.

التتبع والإبلاغ

تجهيز غرفة عزل لاستخدامها في حالة وجود اشتباه إن أمكن، للمنشآت التي يزيد عدد الموظفين فيها عن 20 شخص.

قياس درجة حرارة الموظفين وإحالة أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية إلى القطاع الصحي المتعاقد معه من قبل صاحب العمل لإكمال اللازم.

في حالة وجود إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد لموظف أو عميل زار المتجر، يجب إبلاغ الجهات المعنية و الالتزام بالتوجيهات الصادرة منها.

التوعية وتنفيذ الأنظمة

التأكد من توعية المرتادين بارتداء الكمامة القماشية سواء من خلال أفراد الأمن او الموظفين.

توعية العملاء والموظفين بالالتزام بتعليمات السلامة المحدثة (مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتطهير الأسطح).

إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن فيروس كورونا الجديد لجميع الموظفين لضمان توعيتهم بالبروتوكولات وتنفيذها بينهم وعند تفاعلهم مع العملاء.

إجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول (تُحدد الوتيرة بناءً على نوع متجر التجزئة وحجمه والإقبال عليه).

تخصيص قناة لاستقبال آراء وردود الفعل من العملاء والموظفين للإبلاغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة، مثل: البريد الإلكتروني أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم هاتف.

وضع لافتات واضحة عند المداخل والنقاط الهامة في المتجر والمستودعات توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين والعملاء.

تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة بدعمه برجال أمن في المداخل والمخارج وداخل المتجر للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (إن وجد قسم أمن وسلامة).

توضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة.

توعية العملاء بضرورة عدم البقاء لأكثر من ساعتين في السوق.

الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية لقطاع لقطاع المقاولات

إسكان العمالة

توفير سكن مناسب للعمال يضمن مساحة 12 متر مربع ( المساحة غير شاملة للخدمات و المنافع).

توفير غرفة مناسبة لعزل أي حالة مشتبهة إلى أن يتم التعامل معها من قبل القطاع الصحي.

منع العمال من التنقل بين الغرف السكنية الأخرى في الإسكان .

استخدام السيطرة المرئية (مثل: شارات بألوان مختلفة للمجموعات المختلفة) للحد من التفاعل بين المجموعات المختلفة.

تعيين مشرف على السكن لفرض بروتوكولات التباعد الجسدي وإغلاق جميع المناطق المشتركة غير الأساسية، وحظر جميع الأنشطة الاجتماعية الجماعية.

منع جميع الزوار غير المصرح لهم من الدخول إلى سكن العمال.

حظر مشاركة أدوات المائدة أو غيرها من الأدوات المستخدمة يوميًا.

تركيب نظام إنذار لتذكير العمال بغسل أيديهم كل 30 دقيقة، وتوفير محطات لغسل اليدين .

إجراء اختبار درجة الحرارة يوميًا عند دخول السكن أو مغادرته.

زيادة عدد مرات تطهير المناطق والأسطح المشتركة وضمان وجود منظف مخصص في دورات المياه المشتركة للتطهير بعد كل استخدام.

الموقع

تحديد كافة مواقع الطوابير وترسيمها بوضوح للحفاظ على التباعد لمسافة مترين على الأقل بين العمال

تخصيص مناطق يمكن فيها للعمال المعرضين للإصابة (وفقًا لإرشادات وزارة الصحة) حجر أنفسهم والابتعاد عن بقية الأفراد الآخرين

ضمان التباعد بين العمال (لمسافة لا تقل عن 2 م عند العمل خارجًا، أما في حالة العمل في الأماكن الداخلية) فيجب ألا يكون هناك أكثر من عامل واحد لكل ٤م٢، وإن لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب عندها تقليل مدة المهمة والتأكد من ارتداء العمال لمعدات واقية مناسبة.

تطهير وسيلة النقل المستخدمة بالكامل بعد كل رحلة.

عدم السماح للموظفين الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول الموقع.

حظر استخدام الحافلات عند نقل أحد الأفراد الذي يُحتمل أن يكون مريضًا، واستخدام مركبة خاصة/أخرى

يجب على جميع الموظفين ارتداء معدات الحماية الشخصية في جميع الأوقات أثناء العمل

تكليف كافة الموظفين بالمكاتب الذين يدعمون العمل على المشروع بالعمل عن بُعد.

توزيع العمال على مناطق عمل محددة حسب المجموعة التي ينتمون إليها.

الحد من التجول الحر بين المواقع والتواصل بين المجموعات المختلفة.

تقليل الطاقة الاستيعابية للحافلات المخصصة لنقل العمال وفقًا لإرشادات التباعد الجسدي وبروتوكولات قطاع النقل ترك صف فارغ وعدم الجلوس في مقاعد متجاورة و ارتداء كمامات قماشية.

ترسيم حدود مناطق التسليم وقصرها على المستقبلين والموزعين فقط.

الآ يزيد عدد الأشخاص المسموح لهم بحضور الاجتماعات واجتماعات السلامة/اجتماعات السلامة غير الرسمية والتجمعات عن 5 فاكثر.

منع جميع الأفراد غير الأساسيين من دخول الموقع.

إعادة ترتيب موقع العمل لتقليل مناطق الازدحام فيه.

المصاعد والروافع والسلالموالمعدات الأخرى

إلزام جميع العمال بعدم الاقتراب من المصعد/الرافعة إلا في أوقات العمل المحددة لهم.

إنشاء سلالم باتجاه واحد.

منع العمال من الوقوف مواجهين لبعضهم داخل الروافع

يجب على سائقي الروافع ارتداء معدات الحماية الشخصية) في جميع الأوقات أثناء العمل.

تقليل عدد المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا أو التخلص منها (مثل مشاركة أقلام الحبر المستخدمة لتعبئة أوراق العمل، والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها).

التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار.

يجب تطهير جميع الأسطح التي يتم ملامستها بالمعدات دوريًا طوال اليوم وفي نهاية كل وردية.

توفير المعقمات وإلزام استخدامها قبل الدخول وبعد الخروج إلى أي مصعد أو رافعة.

الحد من الطاقة الاستيعابية للمصاعد الداخلية ذات الحجم القياسي (4) أشخاص، بما في ذلك السائق.

الحد من الطاقة الاستيعابية إلى 6 أشخاص للروافع الخارجية ذات الحجم القياسي للأشخاص/المواد (مثل أليماك أو سكاندو (٣٢/٢٠) بما في ذلك السائق.

ترسيم مواقع الوقوف الملائمة داخل المصاعد.

تنظيم مواعيد الاستراحة والغداء، وفتح غرف الغداء المغلقة فقط خلال الأحوال الجوية السيئة (مثل أيام الصيف الحارة).

إنشاء مراحيض مؤقتة في كل طابق خامس في الأبراج شاهقة الارتفاع.

تطبيق أوقات بدء/انتهاء تعاقبية لتقليل عدد الأشخاص والوقت الذي يقضونه في استخدام المصعد/الرافعة.

التتبع والإبلاغ

إعداد سجل يومي مفصل لرحلات السفر السابقة للموظفين والحالة الصحية لهم، بما في ذلك قائمة العمال الموجودين في الحجر الصحي

قياس درجة حرارة الموظفين وإحالة أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية إلى القطاع الصحي المتعاقد معه من قبل صاحب العمل لإكمال اللازم

إعداد قائمة بالموظفين الذين يعملون معًا ووقت عملهم

إعداد خطة متكاملة لاستمرارية العمل للاستجابة للإغلاق الجزئي أو الكلي لمواقع البناء أو في حالة وجود قيود شديدة على العمليات التشغيلية في الموقع

استخدام السيطرة المرئية لتحديد الموظفين الذي جرى فحصهم وحالتهم (مثل:من خلال تتبع رمز الاستجابة السريعة لفيروس كورونا الجديد) لجميع الموظفين.

التتبع وتنفيذ الأنظمة

إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن فيروس كوفيد ـ ١٩ لجميع العمال.

إجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول (تُحدد الوتيرة بناءً على حجم المشروع ونطاقه).

حث العمال على تقديم أفكار عملية في الاجتماعات غير الرسمية بشأن السلامة لتغيير الممارسات في العمل لتجنب انتشار فيروس كورونا .

وضع لوحات إرشادية (مثل مداخل مواقع البناء و صالات الطعام و الاستراحات) توضح التزام المقاول بإجراءات السلامة والوقاية والمستجدات بشأن فيروس كورونا الجديد.

تعيين مواقع البناء لمديرين للبروتوكول للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة.

توضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة .

الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لقطاعالمقاولات ــ المشاريعالقائمة الوقاية للمواقعالسكنيةوالتجارية الدخولإلى الموقع، بما في ذلكالمباني السكنية والتجارية

ينبغي أن تبلغ الجهات المشغلة للمبنى الموظفين قبل وصولهم بإجراءات الفحص والسياسات المتبعة للدخول إلى المنشأة.

الاتفاق على بروتوكول التوصيل مع الموردين وسيارات الشحن، والتأكد من إبلاغهم قبل وصولهم إلى المباني السكنية بالفحص وإجراءات السلامة والوقاية.

ينبغي أن تلزم الجهاتالمشغلة للمباني ومديروالمواقع موظفي الصيانة باتباعإجراءات الوقاية لمنع العدوى

تعيين مدير للبروتوكولات أو إعادة تشكيل فريق أمني في مداخل المباني لإجراء الفحوصات للموظفين:

في المباني

