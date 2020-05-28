السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسمح لدور العبادة بفتح أبوابها بدءًا من يونيو القادم



جوهانسبرغ 04 شوال 1441 هـ الموافق27 مايو 2020 م واس

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا أن دور العبادة ستفتح أبوابها بدءًا من يونيو القادم، حين تخفف البلاد المزيد من قيود العزل، لكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصًا.

وقال رامابوسا في كلمة أذيعت بالتلفزيون "الجماعة الدينية جزء لا يتجزأ من الحياة في جنوب أفريقيا وقدمت إسهامات كبيرة في مكافحة فيروس

وكانت السلطات في جنوب أفريقيا قد فرضت قيودًا في أواخر شهر مارس لكبح انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 23 ألفًا و615 شخصًا في البلاد، وأودى بحياة 481.

وسوف تنتقل جنوب أفريقيا ابتداء من شهر يونيو القادم إلى "المستوى الثالث" من نظام العزل العام المقسم إلى خمس مستويات، بما يسمح للغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية بالعودة للعمل بطاقتها الكاملة.

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04:00ت م

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جوهانسبرغ 04 شوال 1441 هـ الموافق27 مايو 2020 م واسأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا أن دور العبادة ستفتح أبوابها بدءًا من يونيو القادم، حين تخفف البلاد المزيد من قيود العزل، لكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصًا.وقال رامابوسا في كلمة أذيعت بالتلفزيون "الجماعة الدينية جزء لا يتجزأ من الحياة في جنوب أفريقيا وقدمت إسهامات كبيرة في مكافحة فيروس كورونا ".وكانت السلطات في جنوب أفريقيا قد فرضت قيودًا في أواخر شهر مارس لكبح انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 23 ألفًا و615 شخصًا في البلاد، وأودى بحياة 481.وسوف تنتقل جنوب أفريقيا ابتداء من شهر يونيو القادم إلى "المستوى الثالث" من نظام العزل العام المقسم إلى خمس مستويات، بما يسمح للغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية بالعودة للعمل بطاقتها الكاملة.// انتهى //04:00ت م0188

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