

أبيدجان 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

سجلت حالات الشفاء من فيروس

وأفاد وزير الصحة العاجي أويل يوجين أكا أن حالات الشفاء من كورونا في البلاد، كانت تمثل نسبة 45% في 6 من شهر مايو الحالي، وأن معدل التعافي من الفيروس بالقارة الأفريقية يبلغ حوالي 30.5%، ونسبة الوفيات تمثل 1.2% في بلاده مقابل 2.2% هي نسبة الوفيات في القارة الأفريقية.

وينتشر الفيروس في صفوف الرجال بساحل العاج بنسبة 65% فيما تمثل النساء المصابات 35%، ويبلغ معدل عمر المصابين به 39 سنة.

وقد شهدت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الحادي عشر من شهر مارس الماضي.

// انتهى //

03:41ت م

0187



أبيدجان 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسسجلت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في ساحل العاج تزايدًا بنسبة 6.88% مع مطلع الشهر الجاري، حيث بلغت 1257 حالة، من أصل 2423 إصابة مسجلة، وهو ما يمثل نسبة 51.88% من عدد الإصابات في البلاد.وأفاد وزير الصحة العاجي أويل يوجين أكا أن حالات الشفاء من كورونا في البلاد، كانت تمثل نسبة 45% في 6 من شهر مايو الحالي، وأن معدل التعافي من الفيروس بالقارة الأفريقية يبلغ حوالي 30.5%، ونسبة الوفيات تمثل 1.2% في بلاده مقابل 2.2% هي نسبة الوفيات في القارة الأفريقية.وينتشر الفيروس في صفوف الرجال بساحل العاج بنسبة 65% فيما تمثل النساء المصابات 35%، ويبلغ معدل عمر المصابين به 39 سنة.وقد شهدت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الحادي عشر من شهر مارس الماضي.// انتهى //03:41ت م0187

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالات الشفاء من كورونا تصل نحو 52% في ساحل العاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.