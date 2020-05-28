شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الحواجز الخرسانية ومعالجة الحفر بشوارع الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية محافظة الجبيل جميع الحواجز الخرسانية في المجمعات السكنية بالمحافظة، وذلك تسهيلا للمارة وتحسين المشهد الحضري ومنع التشوه البصري.

حملات متعددة

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. نايف الدويش أن هناك حملات متعددة تقوم بها البلدية لإصلاح حفر الشوارع لمعالجة التشوه البصري، أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا على مستوى المملكة، وذلك من خلال فريق عمل متخصص في إصلاح حفر الشوارع وتسوية وردم الحفر والأرصفة المتهالكة وطلاء الخطوط، كما تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التشوه البصري ورصد المظاهر السلبية في أحياء وشوارع المحافظة.

فريق متخصص

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وأشار م. الدويش إلى أن الحملات تستهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري، والتي تتماشى مع خطة بلدية المحافظة، مؤكدا استمرار البلدية في معالجة المظاهر السلبية. وأبان أن الفرق الرقابية تواصل تنفيذ مهامها وفق خطة العمل المعدة لتنفيذ حملة معالجة التشوه البصري في المحافظة، وذلك من خلال فريق عمل متخصص.

تفاعل المواطنين

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري بكافة أشكالها للحفاظ على البيئة والممتلكات من العبث والتشوه البصري، لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن أي مظاهر سلبية عبر مركز 940.