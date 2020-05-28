شكرا لقرائتكم خبر عن 1545 جولة رقابية للوقاية من «كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أسهمت جهود أمانة المنطقة الشرقية، من خلال الجولات الرقابية التي تنفذها؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منذ اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، وحتى اليوم الثالث، في ضبط المخالفات لتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بالاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بما يحقق مصلحة المواطن والمقيم، الأمر الذي حملت الأمانة على أثره مسؤولية تفقّد المنطقة من شوارعها وأحيائها والمواقع باختلافها، والوقوف على تطهيرها وتعقيمها ورفع ما يتسبب بالإضرار البيئي للمنطقة.

تعقيم وتطهير

وبلغت الجولات التي نفذتها الأمانة إجمالاً ومنذ اليوم الأول وحتى اليوم الثالث 1545 جولة رقابية، في حين سجّل تقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها الأمانة للحد من انتشار الفيروس، استخدام 184475 لترًا للتعقيم والتطهير، ورفعت 8390 طنًا من النفايات، فيما تم تطهير وتعقيم عدد 1116 موقعًا، وإزالة 3686 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وبلغت كمية المصادرات 33 كجم.

إنذارات ومخالفات

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وأشارت الأمانة إلى أن الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات على بلديات حاضرة الدمام -تحديدًا-، كانت قد خصصت عددًا من المراقبين الصحيين، نفذوا 381 زيارة، نتج عنها 267 إنذارًا، و559 مخالفة، إضافة الى إتلاف 420 لترا / 2095 جراما.

ملاحظات وشكاوى

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية، ودعت الأمانة لضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين معها، بهدف حماية الوطن ومن فيه، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.