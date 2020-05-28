شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 200 عينة عشوائية بصفوى وأم الساهك والأوجام والان نبدء بالتفاصيل

أرسل قسم الطب الوقائي بمستشفى رأس تنورة وصفوى العام والمراكز الصحية التابعة حوالي 200 عينة فحص عشوائية لفحصها بالمختبرات؛ للتأكد من خلوها من فيروس كورونا ، وشمل المسح صفوى وأم الساهك وبلدة الأوجام التابعة لصفوى صحيا.

تعبئة استمارات

وأوضح مدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بمستشفى رأس تنورة وصفوى عباس الصادق، أن المسح يشمل جمع عينات عشوائية من المواطنين لفحصها بالمختبرات وتعبئة استمارات بحالاتهم، مشيرًا إلى أن الفرق الصحية تطرق المنازل، وتأخذ من كل منزل عيّنة أو عينتين، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية سواء للكادر الطبي، أو للمواطن والمقيم.

7 أيام

وأكد الصادق أن المسح بدأ قبل 7 أيام في مدينة صفوى، التي تعتبر الأكبر وتضم الكثير من الأحياء، مبينًا أنهم جمعوا 120 عينة من 7 أحياء في المدينة وهي «الحزم، والربوة» الشرية، والعمال، وحي المسبحية الذي يشمل عدة أقسام: الخياطية والعدامة، والمنار، النادي، والعروبة بأقسامه الثلاثة.

80 عينة

وأضاف: أنجزنا جمع العينات العشوائية من بلدة الأوجام بعد صفوى، ولا يزال المسح قائمًا في مركز أم الساهك، وأنهينا العمل بـ 3 أحياء فيها، وسيشمل بلدة أبو معن، والخترشية كذلك، لافتًا إلى جمعهم 80 عينة من أم الساهك والأوجام، وأن المسح سيستمر لمدة يومين وأخذ العينات.

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3 فرق

وأشار إلى أن العمل خلال شهر رمضان كان يتم أثناء الليل، أما الآن فتجمع العينات من العصر وحتى الليل، لافتًا إلى أن العيّنات التي تجمع ترسل للمختبرات المختصة لفحصها، واستخراج النتائج، ثم تتواصل المختبرات مع صاحب العينة بعد تزويدهم بالمعلومات الكاملة عن صاحب عينة الدم العشوائية. مبينًا أن المسح يتم من خلال 3 فرق، كل فرقة مكونة من 4 أفراد، وتشمل 8 نساء، و4 رجال.

مصلحة المواطن

وقال عباس الصادق: إن من المتوقع أن تجمع الحملة 300 عينة دم عشوائية، من صفوى وأم الساهك، والأوجام، وأبومعن، والخترشية، علمًا بأن العينات إلى الآن شملت المواطنين بنسبة 99%، و1% للمقيمين. مشيرًا إلى أن المواطنين مرحبون بالتجاوب معنا، ومتفهّمون طبيعة العمل، وأهميته، والذي يصب لمصلحة المواطن والوطن الغالي؛ للقضاء على هذه الجائحة والوباء.

خط أحمر

وأكد أن وزارة الصحة تبذل الغالي والنفيس، من أجل الحد من انتشار الفيروس بإجراءات متعددة ومختلفة، وقامت بمجهودات عديدة قبل وبعد اكتشاف أول حالة في المملكة. مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين «يحفظهما الله»، يؤكدان أن الإنسان أولًا، وصحة الإنسان خط أحمر.