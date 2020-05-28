شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 51.022 متعافيا من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل 1815 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما تم تسجيل 2572 حالة تعاف جديدة، و14 حالة وفاة. وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة فكانت الرياض «739»، جدة «325»، مكة المكرمة «162»، الهفوف «118»، الدمام «74»، الخبر «54»، حائل «37»، المدينة المنورة «35»، الجبيل «29»، القطيف «29»، الظهران «26»، خليص «21»، تبوك «18»، الطائف «14»، الخرج «13»، الباحة «10»، بريدة «9»، النعيرية «7»، العارضة «7»، حفر الباطن «6»، خميس مشيط «5»، نجران «5»، المزاحمية «5»، وادي الدواسر «5»، ينبع «4»، السحن «4»، راس تنورة «4»، رويضة العرض «4»، البكيرية «3»، أبها «3»، الجفر «2»، منفذ الحديثة «2»، بيش «2»، جازان «2»، شرورة «2»، القويعية «2»، ضرماء «2»، القريع «1»، ميسان «1»، رنية «1»، محايل عسير «1»، أحد رفيدة «1»، سبت العلاية «1»، البطحاء «1»، بقيق «1»، مليجة «1»، صفوى «1»، سلوى «1»، الدرب «1»، أبوعريش «1»، ضمد «1»، رابغ «1»، عرعر «1»، الدوادمي «1»، السليل «1»، حوطة بني تميم «1»، حريملاء «1»، نفي «1»، ساجر «1»، شقراء «1»، وثيلان «1»، تيماء «1»، ضباء «1». وبتلك النتائج يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة تراكميا منذ أول ظهور للفيروس في المملكة وحتى اليوم (أمس) إلى 78.541 حالة، بينها 27.094 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية، وأوضاعها مطمئنة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 51.022 متعافيا، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: 51.022 متعافيا من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.