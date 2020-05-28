شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف مستفيد من زكاة الفطر بـ«بر» الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

استفاد أكثر من 28 ألف مستفيد من المسجلين في جمعية البر بمحافظة الأحساء ومتضرري جائحة كورونا من مشروع زكاة الفطر الذي أعلنت الجمعية عن انطلاقه مطلع شهر رمضان المنصرم من خلال حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية بالجمعية عبدالعزيز الحزيمي، أن الجمعية طبقت كافة الإجراءات الاحترازية الصحية قبل إطلاق مشروع زكاة الفطر لهذا العام، ومنها تسخيرت إمكاناتها التقنية لاستقبال الموكلين لها عن طريق متجر البر الالكتروني والتحويل البنكي، إضافة إلى توفير 136 موظفا من منسوبي الجمعية لاستقبال الموكلين طيلة شهر رمضان المبارك لتسهيل استقبال طلبات زكاة الفطر خلال فترات السماح بالتجول التي حددتها الجهات المعنية في مكتب خدمات المتبرعين والمراكز التابعة لها، وعدد منهم كان يعمل في غرفة العمليات الافتراضية لمتابعة الحوالات البنكية وطلبات التوكيل لزكاة الفطر عبر الواتساب ومتجر البر الالكتروني بواقع 25 ألف ساعة عمل.

وأضاف الحزيمي إن الجمعية استقبلت أكثر من 160 ألف طلب توكيل لزكاة الفطر عن طريق التحويل البنكي، و22 % منهم عن طريق متجر البر الالكتروني استفاد منها 28 ألف فرد من الأسر المستفيدة من الجمعية استلموا المخصص لهم من في الوقت الشرعي عن طريق فروع الأسواق التجارية المشاركة مع الجمعية في هذا المشروع بعد تغذية نظام منافذ لكل فرد بالكمية التي تتناسب مع احتياجه.

وأكد أمين عام الجمعية بالأحساء م. صالح آل عبدالقادر أن الجمعية سخرت كافة إمكاناتها التقنية لاستقبال الموكلين لزكاة الفطر الذي يعد أحد أهم المشاريع السنوية التي تنفذها الجمعية وتلقى إقبالا كبيرا من الأهالي والمقيمين.