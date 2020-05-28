شكرا لقرائتكم خبر عن تسويق كمامات الأسر المنتجة بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

أنتج عدد من الأسر التابعة لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية كميات من كمامات قماشية، لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد.

وتتابع لجنة التنمية الأسرية سير الإنتاج، وحالة العرض والطلب، وكذلك الترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حسب مسؤولة اللجنة فاطمة المحسن التي قالت: «بدأنا بتشجيع الأسر المنتجة على إنتاج الكمامات بعد تضررها من الحجر المنزلي، وبعد أن أوصت وزارة الصحة باستخدام الكمامات القماشية بمواصفات معينة، من باب فتح باب جديد للرزق، ومواكبة احتياج سوق العمل، وثانيًا من باب التكافل الاجتماعي بتشجيع ومساعدة المجتمع على ارتداء الكمامات».

وقالت المنتجة وصفية العيسى: نعلم عن إنتاج الكمامات القماشية وفقًا للمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة، معربة عن أمنيتها بأن تتوسع في عملها بعد تسليم الطلبات التي بين يديها، لتتفرغ لمتطلبات السوق من الكمامات.

وذكرت نسرين الناصر أن الإنتاج قبل العيد تجاوز ٤٠ كمامة، تم تسليمها لموظفي إحدى المؤسسات، وأن لديها طلبات إضافية لأفراد ومؤسسات، مؤكدة أنها ملتزمة بتوجيهات وزارة الصحة وبالمواصفات التي أوصت بها.