شكرا لقرائتكم خبر عن «عيد احترازي» بنزل جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المشرف العام على النزل الصحية التابعة للجامعة د. شاهر الشهري أن الاحتفال بعيد الفطر مختلف؛ كونه يصاحب جائحة كورونا إضافة إلى التحدي الكبير لإدخال البهجة والسرور على ضيوف النزل الصحية والكوادر العاملة، ولذا جاءت الترتيبات لمعايشتهم فرحة العيد بأفضل صورة ممكنة. وأضاف إنه بجهود الزملاء العاملين استطعنا التغلب على هذا التحدي وتعايش الفرحة مع الجميع؛ مما نقل صورة إيجابية في نفوس الجميع، ودأبت اللجنة على مشاركة القاطنين فرحة العيد كجزء من عائلة الضيف عبر الفعاليات المقدمة خاصة، وراعت اللجنة استخدام أحدث الوسائل والتقنيات وفق أعلى معايير الصحة والسلامة للجميع، وساهمت اللجنة بمشاركة أكثر من 1200 شخص ما بين ضيف للنزل وكادر عامل فرحة العيد معهم.
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