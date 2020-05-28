شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يوما للتسجيل بدبلوم تقنية الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد الكلية أحمد الثنيان، أنه سيتم البدء بإجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المرشحين من يوم الخميس الـ ٢٥ من شهر ذي القعدة المقبل، وذلك على التخصصات التالية للمسار العلمي: الكهرباء والإنتاج والمحركات والمركبات والتبريد والتكييف والدعم الفني والشبكات وبرمجيات الوسائط المتعددة وتقنيات الويب والإلكترونيات والإنتاج الكيميائي وبالإضافة إلى التقنية المعمارية والمساحة والمدنية. أما بالنسبة للمسار الأدبي ففي تخصصي المحاسبة والتسويق، وإتاحة التقديم، ولفئة الصم على تخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب.
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