شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يوما للتسجيل بدبلوم تقنية الدمام والان نبدء بالتفاصيل

فتحت الكلية التقنية بالدمام بوابة التسجيل والقبول لبرنامج الدبلوم «صباحي، مسائي» للفصل التدريبي الأول للعام 1441/‏‏1442هـ لخريجي الثانوية العامة والذي سيبدأ في الـ ٤ من شهر ذي القعدة المقبل، ويستمر التسجيل حتى السابع عشر من الشهر نفسه، وذلك عبر بوابة القبول الموحد.

وأوضح عميد الكلية أحمد الثنيان، أنه سيتم البدء بإجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المرشحين من يوم الخميس الـ ٢٥ من شهر ذي القعدة المقبل، وذلك على التخصصات التالية للمسار العلمي: الكهرباء والإنتاج والمحركات والمركبات والتبريد والتكييف والدعم الفني والشبكات وبرمجيات الوسائط المتعددة وتقنيات الويب والإلكترونيات والإنتاج الكيميائي وبالإضافة إلى التقنية المعمارية والمساحة والمدنية. أما بالنسبة للمسار الأدبي ففي تخصصي المحاسبة والتسويق، وإتاحة التقديم، ولفئة الصم على تخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب.