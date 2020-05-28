شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تقييم مساكن العمالة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أنهت اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالجبيل عملية التقييم والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية، بمساكن العمالة في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقييم مساكن العمال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عضو اللجنة المشرف العام على المباني التابعة لأمانة المنطقة الشرقية م. بندر الزنيد أن هذا العمل لم يكن لينجز لولا تعاون المهندسين وتكاتفهم وإحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية تجاه وطنهم.

وأكد رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة والمشرف على المبادرة بالمنطقة م. نايف السهلي أن زملاءه المهندسين والمهندسات تطوعوا لإنجاز المهمة رغم الظروف المحيطة بهم، وفي ساعات محدودة في ظل حظر التجول بالإضافة إلى دوامهم الرسمي، مثمناً دعم واهتمام رئيس مجلس إدارة الهيئة م. سعد الشهراني لإتاحة هذه الفرصة الوطنية للمهندسين والمهندسات لوضع بصمتهم للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد م. السهلي أن المبادرة استعانت بخبرات الهيئة للإسهام مع أعضاء اللجان لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصرها.