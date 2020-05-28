شكرا لقرائتكم خبر عن 270 زيارة تفتيشية لمحلات القطيف في 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني، أن البلدية كثفت الجولات الرقابية للحد من تفشي فيروس «كورونا» خلال أيام العيد، واتخذت كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمستهلك، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية في البلدية قامت بإتلاف ١٦٠٠ كجم أسماك مستوردة لعدم صلاحيتها بسبب سوء النقل والحفظ والتخزين وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
وأكد م. الحسيني أن مسؤولية الفرد واتّباعه التعليمات وتنفيذهها الصادرة بهذا الشأن يدِل على وعي المواطن والمُقيم، وهو ما يُحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يداً واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها، داعياً المواطنين، والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال مركز «940»، الذكي وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.
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