شكرا لقرائتكم خبر عن معايدات افتراضية بنادي الهدى وخيرية تاروت والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت إدارتا جمعية تاروت الخيرية ونادي الهدى معايدات الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر رابط مجموعة «الواتساب» الذي أنشئ لهذا الغرض، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

وقال رئيس الجمعية محمد الصغير: لاحظنا تفاعلا طيبا من أبناء ورجالات المجتمع في المحافظة بهذه البادرة الطيبة، مشيرا إلى أن المعايدة التي تمت عن بعد هذا العام جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المعنية حيال فيروس كورونا. لافتا إلى أن المعايدة عن بعد اتبعتها إدارة الجمعية خلال العامين الماضيين، وكان هناك ترحيب كبير منذ العام الأول من تدشينها.

وأكد الصغير أن فكرة المعايدة عن بعد تعزز العلاقة بين المجتمع والجمعية، كما هي تجسيد حقيقي للتعاون والتنسيق الكبيرين بين إدارتي النادي والجمعية الخيرية بتاروت.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الهدى فراس آل عبدالمحسن، إن مجلس المعايدة الافتراضي وعبر الواتساب هو الخيار المتاح حاليا لتبادل التهاني والتبريكات، راجيا من الله -عز وجل- أن تمر علينا المناسبات السعيدة القادمة ونحن في حال أفضل لنتمكن من صلة الأرحام وزيارة الأصدقاء واستقبال التهاني وتبادل التحيات والسلام كما كان الوضع عليه في ظرف ما قبل جائحة كورونا.

وأوضحت إدارة الجمعية أن أعضاءها إلى جانب إدارة وأعضاء نادي الهدى بتاروت استقبلوا عددا هائلا من رسائل التبريكات بمناسبة العيد السعيد من خلال رابط مجموعة الواتساب، عبر الدخول إليها وترك رسالة تهنئة بهذه المناسبة السعيدة.