شكرا لقرائتكم خبر عن 5708 مساجد وجوامع تفتح أبوابها للمصلين والان نبدء بالتفاصيل

أكمل منسوبو أكثر من 5708 مساجد وجوامع بالمنطقة الشرقية، إجراءاتهم الاحترازية، والتعليمات المتعلقة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، والسماح بعودة المصلين لأداء الفروض داخل المساجد والجوامع، ابتداء من يوم الأحد المقبل، الموافق 8 شوال، مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وكثفت أمانة المنطقة، ممثلة بمختلف بلدياتها، أعمال النظافة والتعقيم في محيط المساجد والجوامع، وعملت على تهيئة المواقع الخارجية صحيًا، وتطهير الأرصفة والشوارع المرتبطة بها، وانتشرت فرق النظافة والصيانة لهذه الجهات الرسمية بمختلف المساجد؛ للعمل على إنهاء كافة التجهيزات المطلوبة لعودة صلاة الجمعة والجماعة.

وبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، التنسيق والعمل مع أئمة المساجد، بتجهيز كافة متطلبات هذا الأمر السامي الكريم، من خلال تهيئة 4460 مسجدًا، و1248 جامعًا، وتنسيق تواجد المصلين داخلها، بوضع علامات فاصلة بين الأفراد بمسافة مترين، ومسافات فاصلة بين الصفوف؛ منعًا للتقارب بينهم، ورفع المصاحف والكتب مؤقتًا، إضافة لإغلاق كافة دورات المياه، وأماكن الوضوء، وكذلك برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المأكولات أو الماء أو الطيب والسواك في المساجد.

وتأتي هذه الجهود بعد أن أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ، تعميمين لمنسوبي المساجد بكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، تضمنا عددًا من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة، استنادًا للأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة.

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ونص التعميم الأول الصادر بهذا الشأن على أن يكون فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ، وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتًا، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل.

وأشار التعميم إلى توجيه أصحاب الفضيلة أئمة المساجد بحث المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامة القماشية، وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

وأصدر تعميمًا آخر بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة، نص على أن تقام صلاة الجمعة مؤقتًا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقًا.